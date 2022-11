Roma, Friedkin investe 92 milioni per ripagare il bond da 275

La famiglia Friedkin investe altri 92 milioni in As Roma. La proprietà texana ha estinto il bond di 275 milioni euro con scadenza 2024 sottoscrivendo un nuovo prestito di 175 milioni, a riferirlo è l’agenzia Bloomberg. I fondi sono stati raccolti tra investitori privati internazionali, tra cui il fondo Apollo Global Management, che ha agito tramite Athene, una società che si occupa di servizi pensionistici. As Roma ha venduto attraverso un'operazione di collocamento privato a investitori istituzionali statunitensi, ripagando il bond in anticipo e Dan Friedkin contribuirà con i propri mezzi a coprire l’importo rimanente (92 milioni).