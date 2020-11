Roma, Friedkin dona ai tifosi più di 11 mila mascherine con il vecchio stemma. Via alla gara di beneficenza

Dan Friedkin ha capito come conquistare il cuore dei tifosi. In occasione della partita contro il Parma il presidente, assieme al figlio Ryan, ha indossato una mascherina con il vecchio stemma del club, quello tanto caro agli ultras giallorossi e per cui combattono per il ripristino dal 2013. Una decisione arrivata dopo una raccolta firme che ha visto 11927 + 753 sottoscrittori, la petizione è stata poi portata a Trigoria all’attenzione del presidente statunitense. Oggi, l’avvocato Lorenzo Contucci ha annunciato che la Roma ha donato 11927 + 753 mascherine con il vecchio logo che saranno distribuite dal legale a tutti i firmatari a fronte di un’offerta di minimo un’euro. Il denaro raccolto sarà poi destinato ai reparti di oncologia ed ematologia del Bambin Gesù. «Lo scopo della iniziativa, oltre che di natura identitaria, è ovviamente di beneficenza: poiché diversi sottoscrittori non sono di Roma o sono residenti all'estero, ho pensato che ciò che avanza per l'impossibilità della consegna possa essere recapitato direttamente ai bambini stessi, sotto forma di regalo di Natale», si legge nel post su Facebook dell’avvocato Contucci.

