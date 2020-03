© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un paradosso firmato coronavirus. Sì, perché nemmeno all’inizio del torneo Fonseca ha avuto l’intera rosa a disposizione. Quello che, al netto di(disponibile per fine torneo), potrebbe invece ritrovarsi se, come sembra, il campionato ripartirà a metà maggio. Il tecnico recupererà Zappacosta, Diawara, Pellegrini , Pastore, Under e Perotti. Praticamente un quarto della rosa. Il rientro più importante è quello di Lorenzo. Discorso simile per Diawara che sarebbe stato convocato per il match contro il Siviglia (12 marzo). Questa sosta forzata permetterà anche a Perotti e Under di recuperare dalle rispettive noie muscolari. L’argentino s’era fermato l’11 marzo; il turco, invece, per un affaticamento al quadricipite. Rientro vicino anche per Zappacosta. Quando la quarantena sarà ultimata, il terzino avrà il tempo necessario (un mese) per ultimare l’ultimo step post-operatorio. Sosta forzata che dovrebbe garantire anche a Pastore (fermo da metà novembre) di tornare a disposizione dopo un problema all’anca che poi gli ha creato ulteriori complicazioni muscolari e ai tendini.SILENZIO FRIEDKINCapitolo societario: lo stallo nella trattativa tra Friedkin e Pallotta è confermato dal fatto che fronte Roma, sono almeno una decina di giorni che le comunicazioni con il magnate texano sono in stand-by. Le domande che lo stop al calcio si porta dietro (legate soprattutto alle perdite d’incassi al botteghino e nei diritti tv) hanno indotto Friedkin a prendere tempo, consapevole che questo empasse non può non giocare a suo favore. Il cosiddetto ‘equo valore’ assegnato alle 12 società della galassia giallorossa, è infatti sceso inevitabilmente rispetto a dicembre. Pallotta a Trigoria s’è fatto comunque garante. Pronto sia a completare l’aumento di capitale (restano 61 milioni) che eventualmente a continuare, aspettando tempi migliori per la cessione.