Roma, i Friedkin al Centrale per la sfida Djokovic e Nadal

Dan e Ryan Friedkin al centrale del Foro Italico per assistere alla finale tra Djokovic e Nadal. Il presidente della Roma assieme al figlio e al Ceo Guido Fienga sono entrati al Centrale del Tennis pochi minuti prima dell’inzio e si sono seduti in tribuna ad assistere al match. Ieri, invece, erano entrambi presenti all’Olimpico dove si è giocato il derby Roma-Lazio che ga visto i giallorossi vincere 2-0. Al termine della partita Dan Friedkin è sceso a bordocampo a complimentarsi con Dzeko e la squadra per la vittoria. Per la nuova presidenza si tratta della prima stracittadina vinta.

Ultimo aggiornamento: 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA