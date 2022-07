Roma, Frattesi in bilico: la trattativa rischia di saltare. Il giocatore punta al ritorno a Trigoria

La cessione di Davide Frattesi alla Roma rischia di saltare se una delle due parti non farà un passo indietro. Da un lato c’è il Sassuolo che non abbassa la valutazione del calciatore, fissando il prezzo a 32 milioni. Dall’altro c’è Tiago Pinto che di milioni ne vuole spendere 17,5 (forte del 30% del cartellino) ed è disposto a inserire una contropartita (Volpato). Entrambe le parti sono ferme sulle rispettive idee e non accennano a venirsi incontro. Nell’affare potrebbero essere inseriti bonus di varia natura e facili da raggiungere per aumentare la valutazione, così da far abbassare agli emiliani le pretese.

Davide, che vuole vestire giallorosso e ha già un accordo con il club di Friedkin, è pronto a scendere in campo e forzare la mano attraverso il suo agente. Anche perché il calciatore dovrebbe raggiungere il Sassuolo in ritiro a Vipiteno l’11 luglio, ma preferirebbe che la trattativa andasse in porto entro quella data. Ora la palla passa al procuratore, che ha il compito di oliare l'affare e trovare un compromesso che possa smuovere la situazione. Mourinho, intanto, è in attesa di un nuovo centrocampista, al momento i titolari nel reparto sono due (Cristante e Matic) più Veretout che è con un piede fuori Trigoria. Troppo poco per Mourinho, che da oltre un anno chiede un regista.