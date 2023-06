Mercoledì 7 Giugno 2023, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 11:39

Come ogni sessione di calciomercato da un anno ad oggi, nella Roma si riapre il caso Davide Frattesi. Centrocampista ex giallorosso che è stato vicinissimo a ritornare a Trigoria se non fosse stato per le richieste esose del dg Carnevali. Il cartellino, infatti, è fissato a 30/35 milioni, troppi per la Roma proprietaria del 30% e che quindi potrebbe contare su un forte sconto. Ma, come lo scorso anno, Tiago Pinto non ha intenzione di spendere più di 12/15 milioni per il giocatore. I due club potrebbero incontrarsi nelle prossime ore per provare a intavolare una trattativa, anche perché gli interessi finalmente potrebbero convergere: la Roma ha dei giovani interessantissimi che potrebbe piazzare a Reggio Emilia (Bove, Thairovic e Volpato) e il Sassuolo ha Domenico Berardi che con l’infortunio di Abraham potrebbe far gola.

Milan, Inter, Juve e la Premier tra le contendenti

Intrecci e opportunità che questa volta potrebbero portare a un risultato, anche se la Roma dovrà fare i conti con il Fair play finanziario: vietato spendere più di quello che si incassa e il monte ingaggi deve restare invariato o diminuire rispetto allo scorso anno. Su Frattesi sono pronti ad investire anche Milan, Juventus, Inter e club di Premier e il rischio è che si scateni un’asta a cui la Roma non ha intenzione di partecipare. Ecco perché la strategia alternativa è aspettare, vedere se il Sassuolo riuscirà a venderlo a 35 milioni e incassare il 30% del cartellino.