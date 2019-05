Roma, Totti torna dagli sceicchi e vola in Kuwait. In Qatar trattano l’acquisizione del club

Francesco Totti vola in Kuwait per partecipare al Al-Round Tournament, un torneo di futsal che si disputerà il 14 maggio. L’ex numero 10 è stato invitato dall’associazione no profit Kib Council che ha il patrocinio dell’ambasciata italiana in Kuwait, l’arrivo di Totti sarà l’occasione per coinvolgerlo anche in manifestazioni collaterali non strettamente legate allo sport. Il dirigente giallorosso partirà il 15 e farà ritorno a Roma il 17 e, salvo ritardi dei voli, proverà a essere presente a Sassuolo dove la squadra di Ranieri giocherà sabato alle 20.30.

I legami tra la Roma e il mondo arabo si fanno sempre più saldi: risale allo scorso marzo, infatti, il viaggio a Doah (quartier generale della Qatar Airways main sponsor del club) per il "Together AS Roma", un workshop organizzato dal club, a cui erano invitati i premium partner della Roma e che ha dato il via a indiscrezioni legate alla cessione del club al Qatar Sports Investment di Nasser Al-Khelaifi. «Ci sono state delle trattative, non attraverso canali ufficiali, ma privati. A che punto siano, non si sa». Così una fonte qualificata dell'emirato, riassume all'Adnkronos settimane, se non mesi ormai, di indiscrezioni e smentite, riguardo ad un interesse in Qatar per la Roma. I contatti non sarebbero avvenuti con il Qatar Sports Investment, il fondo dell'emirato per gli investimenti sportivi, ma con un «ente privato». Ed è qui che sarebbero sorti dei contatti tra «autorità ufficiali» e «privati». Non è chiara in questo scenario, la posizione del presidente del Qatar Sports Investment, Nasser Al-Khelaifi, che è anche presidente del Paris Saint-Germain.

«Lui vuole avere l'ultima parola, tentenna. Trattative ci sono state, ma non si sa dove siano arrivate», ne al momento è possibile sapere se le sorti in campionato della squadra di James Pallotta possano aver influenzato la trattativa. La Roma, da par suo, continua a smentire ogni interessamento. La vicenda del possibile connubio tra Qatar e AS Roma è stata anche scherzosamente oggetto dell'incontro dello scorso 3 aprile tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, in occasione della visita del premier a Doha. «Ho sentito che state per comprare la Roma», avrebbe chiesto Conte all'emiro, secondo quanto riferito da un'altra fonte qatariota presente all'incontro. Al Thani, forse sorpreso, se la sarebbe cavata con un sorriso.



