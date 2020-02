© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sensazioni dierano giuste: dopo gli esami effettuati a, è costretto a fermarsi per una lesione (lieve) di primo grado al flessore sinistro. Lorenzo rimarrà ai box con(ormai vicino a quota 40 infortuni: ora è a 39 di cui 23 muscolari) si ritrova nuovamente a dover mischiare le carte in attacco. Se in mediana tra oggi e sabato potrebbe rivedersi nella lista dei convocati, davanti il portoghese sarà costretto a chiedere alavoro extra. È l’armeno, infatti il designato a giocare trequartista in queste due partite nelle quali Pellegrini dovrà rimanere fermo. Un ruolo che l’ex Arsenal ha già ricoperto in passato in Premier, mai dal via nelladove curiosamente Fonseca lo ha impiegato come esterno destro e sinistro e in occasione della trasferta di Bergamo anche in mediana, come uno dei due centrocampisti davanti alla difesa. L’alternativa a partita in corso potrebbe essere, provato in allenamento più centrale la scorsa settimana, proprio alla vigilia del match d’andata con il Gent. Per domani, però, il ballottaggio in avanti si restringe soltanto all’esterno mancino:è recuperato ma lascerà spazio a Perez.