Roma, a Trigoria la rifinitura alla vigilia del Leicester: recuperati Zaniolo e Cristante. La formazione

Con Cristante e Zaniolo recuperati, Mourinho ha un ventaglio di scelte maggiore per la partita di domani sera contro il Leicester. La squadra si è allenata questa mattina al centro sportivo di Trigoria nel campo intitolato ad Amadeo Amadei a una temperatura di circa 25 gradi. Nel primo pomeriggio è prevista la partenza per l’Inghilterra con un charter e in serata (ore 19.30) la conferenza stampa del tecnico e Abraham presso il Leicester City Stadium.

APPROFONDIMENTI I PROTAGONISTI Per la Conference Mourinho si affida a Smalling e Mkhitaryan IL PERSONAGGIO Zaniolo, l'asso di coppa aspetta la Conference L'INTERVISTA Voeller: «Abraham, vuoi la finale? Fai come me» L'INTERVISTA Abraham: «Contro il Leicester dimostrerò cosa ho...

Roma, per la Conference Mourinho si affida a Smalling e Mkhitaryan: nel 2017 i due veterani vinsero insieme l'Europa League

Leicester-Roma, Castagne (ex Atalanta): «Sarà durissima, stiamo attenti a Zaniolo»

La formazione potrebbe essere la stessa che Mourinho ha schierato contro il Bodo all’Olimpico: un 3-4-2-1 formato da Mancini, Smalling e Ibanez in difesa; in mediana Cristante e Mkhitaryan, ai lati Karsdorp e Zalewsky; sulla trequarti Pellegrini e Zaniolo con Abraham prima punta. Le alternative ci sono, come quella di lasciare in panchina il 22 giallorosso e schierare Oliveira per avere una squadra più coperta e meno propensa all’attacco. Oppure, El Shaarawy sulla sinistra al posto di Zalewski.