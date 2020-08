Roma, Fonseca: «Un buon test verso il Siviglia. E che bravo Zaniolo»

Paulo Fonseca è contento per il successo sulla Juve, ma la sua mente è già proiettata alla prossima sfida europea della Roma col Siviglia. "La Juve ha vinto il campionato con merito, bisogna solo fare i complimenti a Sarri perché la sua squadra è stata la migliore - dice il tecnico giallorosso a fine gara ai microfoni di Sky Sport -. Ora dobbiamo preparare la partita col Siviglia che sarà difficile, ma vincere fa sempre bene, anche partite come questa".



BENE ZANIOLO

Tra le note più positive della serata c'è la prestazione di Zaniolo: "È tornato titolare dopo sette mesi ed è andato bene - chiude Fonseca -. Ha finito la gara molto stanco, ma ha usato bene il tempo in cui è stato in campo. La decisione di giocare a cinque a centrocampo? È una scelta mia, ho pensato che ne avessimo bisogno dopo alcune partite non buone".

