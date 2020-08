Roma, Fonseca: «Zaniolo titolare contro il Siviglia, Pellegrini in dubbio. Addio Smalling? C'è Ibanez»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paulo Fonseca a sorpresa schiererà Zaniolo titolare contro il Siviglia: «Giocherà lui, ho dei dubbi tra Pellegrini e Cristante». Il tecnico si è messo alle spalle anche la cessione di Smalling: «Chris era un giocatore molto importante per noi, ma adesso non è qui. Dobbiamo pensare ai calciatori che sono qui pronti a giocare. Ho molta fiducia su Ibanez».«Sappiamo che è una gara difficile, contro una grande squadra. Pellegrini è un'opzione, anche Cristante può giocare, vediamo domani. Devo dire che Zaniolo giocherà domani. Pellegrini non ho deciso».«Zaniolo giocherà domani. Adesso ho dei dubbi tra Pellegrini e Cristante».«Fare supposizioni non è mia abitudine».. «Lui giocherà dall’inizio ed è pronto».«Noi siamo totalmente concentrati. I giocatori sono completamente motivati, non ho bisogno di far motivare la squadra, tutti capiscono che è una partita importante, arriviamo qui con fiducia e ottimismo ed è per questo che la squadra è pronta per giocare con un club come il Siviglia».«Chris era un giocatore molto importante per noi, ma adesso non è qui. Dobbiamo pensare ai giocatori che sono qui pronti a giocare. Sono molto fiducioso e giocherà Ibanez nella posizione di Smalling. Roger prima dell’infortunio ha sempre giocato bene e gli do fiducia».. «Questo è un tipo di partita diversa, se non vinci stai fuori. Ne abbiamo solo una, ma tutte le partite sono importanti. Io voglio sempre lo stesso, questa non è diversa dalle altre. L’ambizione è la stessa delle altre partite».