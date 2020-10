Roma, Fonseca: «Con lo Young Boys sarà turnover. I rapporti con la proprietà sono eccellenti»

Paulo Fonseca annuncia il turnover in vista della prima partita di Europa League contro lo Young Boys che si giocherà domani a Berna: «Ci saranno anche più di sei cambi. Ho la fiducia in tutti i giocatori». Ecco la conferenza stampa del tecnico.

Il mix di giovani e giocatori di esperienza. «Sono soddisfatto, è importante avere giocatori con esperienza e anche quelli giovani come Villar o Carles Perez e altri. Loro due si sono più adattati al nostro calcio e abbiamo fiducia in loro per il futuro e per il presente».

I rapporti con la società. «Sono eccellenti, stiamo lavorando insieme con l’obiettivo di far tornare la Roma più forte. Ho tutta la fiducia della società».

Il turnover. «Ci saranno anche più di sei cambi. Ho la fiducia in tutti i giocatori ed è importante fare turnover».

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA