«Non abbiamo controllato sempre la partita, per me abbiamo sbagliato nell'ultima scelta perché in molte occasioni se non avessimo sbagliato l'ultima scelta potevamo fare 3/4 gol». Lo dice l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, al termine del match di Europa League pareggiato in casa del Wolfsberg. «Penso che l'atteggiamento sia stato buono da parte di tutti. Sono soddisfatto di chi ha giocato per la prima volta», aggiunge Fonseca ai microfoni di Sky Sport.





