Roma, Fonseca: «abbiamo meritato di vincere per carattere, unione e coraggio»

Soddisfatto dopo il succeso della sua Roma a Bologna, Fonseca ha così parlato ai microfoni di Skydopo la terza vittoria consecutiva: «Abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato bene e dominato tutta la partita. E' vero che il secondo tempo il Bologna ha creato una/due situazioni da gol, ma abbiamo meritato la vittoria per il carattere, per il coraggio che abbiamo dimostrato».Negli ultimi minuti eravate in inferiorità numerica, abbiamo notato la condizione fisica dei suoi che hanno tenuto bene. E' soddisfatto del lavoro sulle gambe dei giocatori?«Non possiamo dimenticare che abbiamo giocato contro il Basaksehir, è stato difficile per i giocatori ma stiamo bene fisicamente».E' consapevole che in Italia possano arrivare critiche anche quando si gioca bene ma non si vince?«Ho visto molte partite qui, so perfettamente che la partita è sempre pericolosa. Sappiamo che anche quando abbiamo la palla, possiamo correre dei rischi. Il Bologna ha qualità. Mi sto adattando, noi vogliamo sempre vincere».Come ha convinto Dzeko a rimanere, ad essere determinante e leader, ci sono stati discorsi particolari in ritiro?«Penso che tutti, non solo Dzeko, siano contenti. Dzeko è fondamentale nella nostra squadra. E' un leader, un grandissimo giocatore. Sono molto felice perché non ho lavorato con un Dzeko triste, ma sempre con un giocatore motivato e felice. Confido molto in lui».