Roma, Fonseca: «Potavamo vincere segnando altri sei gol»

«Abbiamo controllato sempre il match, creando molte occasioni da gol». È un Fonseca soddisfatto quello che esce dallo stadio di Lecce con in tasca tre punti grazie all’1-0 rifilato ai salentini con colpo di testa di Dzeko: «Abbiamo anche sbagliato un rigore, ma credo che i ragazzi abbiano lavorato molto, è una vittoria importante. Il Lecce su contropiede ha creato un paio di situazioni. Ma sappiamo che in questo tipo di partite può capitare, abbiamo perso qualche pallone ma potevamo vincere anche segnando 5 o 6 gol». Chiusura sulla coppia difensiva all’esordio formata da Smalling e Mancini: «Hanno fatto una buona partita. È importante anche non subire gol», le parole del tecnico a Dazn. Ultimo aggiornamento: 18:05





