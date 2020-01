«È bellissimo per noi vedere l’appoggio dei nostri tifosi. Sono molto contento di vedere questo sostegno, è importantissimo. In tutti i momenti ci hanno sempre sostenuto, adesso dovremo lottare per loro e fare una buona partita perché meritano il nostro impegno». Lo ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del match contro la Lazio.





