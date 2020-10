Roma, Fonseca sorride: negativi al Covid i calciatori rientrati dalle nazionali

Sono rientrati a Trigoria tutti gli otto calciatori impegnati in Nazionale (Pellegrini, Cristante, Mancini, Spinazzola, Dzeko, Mkhitaryan, Kumbulla e Calafiori) e, come da protocollo, si sono sottoposti a tampone prima di poter prendere parte all’allenamento di oggi. Gli esami hanno dato risultato negativo, quindi, Fonseca ha potuto dirigere il primo allenamento con la squadra al completo. Domenica sera la Roma affronterà il Benevento, la prima partita di un tour de force che vedrà i giallorossi impegnati in sette partite in 20 giorni. Resta in quarantena Diawara risultato positivo al Covid-19 dopo essere rientrato dal Portogallo, il centrocampista della Guinea è rimasto contagiato in Nazionale così come altre suoi cinque compagni.

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA