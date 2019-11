Roma, Fonseca soddisfatto: «Giocato con coraggio, da squadra»

Paulo Fonseca si gode la bella vittoria della Roma sul campo del Basaksehir ma soprattutto è soddisfatto della prestazione della squadra: «Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita con atteggiamento, coraggio e siamo stati molto bene - le parole del tecnico portghese a Sky - Tutti hanno giocato bene e la squadra ha giocato con aggressività. Ogni volta che abbiamo perso palla - evidenzia Fonseca - siamo stati veloci a reagire e abbiamo giocato bene in difesa». Fonsec aha dato spazio agli stessi giocatori che avevano battuto il Brescia domenica, con la sole eccezione di Santon per l'infortunato Florenzi, perche - spiega - «dobbiamo capire che alcuni di questi giocatori che sono tornati adesso non sono in un buon momento, fisicamente non sono pronti. Non abbiamo la possibilità di cambiare molto». «Adesso dobbiamo pensare a vincere la prossima partita, abbiamo tempo per pensare al Wolfsberg. ra dobbiamo pensare al Verona che è una partita molto difficile», ha concliso Fonseca che ha rassicurato siulle cindizioni di Pellegrin, colpito alla testa: «Sta bene, sta molto bene. Nessun problema per lui»

© RIPRODUZIONE RISERVATA