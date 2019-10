Roma, Fonseca soddisfatto: «Che carattere i miei, squadra super anche in 10»

«Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avute molte occasione anche con un giocatore in meno. Penso che abbiamo meritato di vincere, perché abbiamo avuto molte occasioni con tanti giocatori. Tutto insieme abbiamo lottato e abbiamo continuato a giocare in inferiorità numerica». Intervistato da Dazn al termine di Udinese-Roma, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca sottolinea i meriti dei suoi. «Non voglio parlare del rosso a Fazio, è tutto molto chiaro - aggiunge commentando l'espulsione del suo difensore -. Siamo rimasti in dieci ma il carattere dei miei giocatori è grande, hanno capito che serviva difendere ma anche attaccare con molto pericolo. Quando tu stai in dieci la tendenza è di difendere, ma non per noi». Anche oggi Pastore è stato protagonista di una buona prestazione. «Per lui è soprattutto una questione fisica - commenta Fonseca -, lui sta bene in questo momento e oggi ha fatto una partita bellissima, ha qualità e sta recuperando fiducia». E Mancini? «Si tratta di una bella sorpresa come centrocampista - sottolinea Fonseca -. Ora penso a cosa fare la prossima partita, se spostarlo in difesa o lasciarlo in mediana visto come sta giocando bene in quel ruolo».

