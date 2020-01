Roma, Fonseca si racconta: «Dal Genoa a oggi, come siamo cambiati»

Paulo Fonseca il protagonista odierno dello slideshow, in onda su Roma tv. L’allenatore della Roma si racconta atraverso le foto. Sei mesi di giallorosso, eccoli.

L'arrivo

"Questo momento è di quando sono arrivato a Roma. Molti giornalisti in aeroporto, gran confusione ma io so che qui a Roma sono tutti molto appassionati per la Roma e mi aspettavo una situazione come questa. Devo dire che è stata una grande confusione".

La prima a Trigoria

"In questo momento pensavo solo di arrivare a Roma e iniziare a lavorare con i giocatori. In quel momento devo dire che la mia ambizione di venire a Roma era molto grande, come lo è ancora adesso. Per me è stato un giorno molto importante".

Roma-Genoa, il debutto all'Olimpico in campionato

"La prima partita, difficile. Partita che per me dovevamo vincere perché meritavamo. Era la prima partita ed era difficile. Non penso al passato. Abbiamo cambiato molte cose da qui, abbiamo cambiato molti giocatori, era la prima volta che giocavamo con i nostri tifosi. Non penso al passato, dopo questa partita ho pensato che avremmo dovuto lavorare molto per migliorare la squadra e penso che lo abbiamo fatto".

Il derby

"Questa è stata una partita molto difficile. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, era il mio primo derby ed è stato difficile. Non abbiamo giocato bene. Penso che è stata la partita più difficile del primo momento della stagione. E' il derby della città e io capisco che c'è una grande rivalità. Ricordo di questa partita che non mi è piaciuto come abbiamo giocato. Per noi è stata però importante perché dopo abbiamo cambiato molte cose che sono state importanti per noi come squadra. Qui in Italia il calcio è diverso, è difficile vincere qui una partita e io come tutti gli allenatori dobbiamo capire che abbiamo qui un calcio diverso che questo modo di adattarsi è importante, è importante capire come le altre squadre giocano e pensano ogni partita. Non c'è nessun problema nel dire che è stato importante questo momento per il mio adattamento".

