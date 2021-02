Roma, Fonseca punta sulla difesa a tre anche in emergenza. Fazio pronto al ritorno

In campionato non è stato mai chiamato in causa, in Europa League la sua ultima partita da titolare è datata 10 dicembre contro il Cska Sofia: anche se Federico Fazio è ormai ai margini della rosa, domenica a Benevento Fonseca potrebbe aver bisogno di quello che una volta era soprannominato “il comandante”.

Da Smalling a Ibanez: in difesa è emergenza

L’emergenza in difesa è più grave del previsto perché agli infortunati Kumbulla (affaticamento al quadricipite destro) e Smalling (lesione muscolare al flessore della coscia sinistra) si aggiungono anche Ibanez (problema al flessore destro) e Cristante (lombalgia), tra i due ad avere più chance di recupero è il centrocampista uscito dopo 7 minuti con il Braga anche per via del campo molto pesante.

Fonseca, la Roma va ma a Benevento è emergenza in difesa. Out Cristante e Ibanez: «Ma siamo un gruppo»

Ma in caso di forfait, Fonseca sta studiando un piano B che dovrebbe prevedere sempre la difesa a tre. In Portogallo, nonostante gli infortuni, ha scelto di non schierarsi a quattro, un indizio che induce a pensare che anche contro la squadra di Inzaghi l’impianto tattico non dovrebbe subire modifiche. Ecco, quindi, il ritorno di Federico Fazio che dovrebbe partire dal primo minuto in difesa assieme a Mancini e uno tra Karsdrop e Spinazzola. A centrocampo ci sarà a Peres a destra (o sinistra) e la coppia Villar-Veretout, sulla trequarti Pellegrini accanto a Mkhitaryan e davanti Mayoral. Previsto un altro turno in panchina per Dzeko che tornerà titolare giovedì prossimo per il ritorno all’Olimpico di Europa League.

