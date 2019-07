Roma, primo allenamento agli ordini di Fonseca

Dopo le visite mediche, oggi è ufficialmente iniziato a Trigoria il ritiro della Roma 2019-20 agli ordini del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha diramato la lista dei convocati: sono 26 in totale i giocatori presenti, tra questi non ci sono Marcano e Bianda, assenti perché al centro di trattative di mercato. Tra i presenti i forfait per la seduta di odierna di Riccardi, a causa di un problema al flessore della coscia destra rimediato in Nazionale, e Gonalons, a causa di un problema all'adduttore.

