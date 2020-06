© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani la Roma entrerà nel vivo della preparazione in vista del match ufficiale contro la Sampdoria di mercoledì 24 giugno. Sarà un tour de force con 12 partite in 40 giorni, la media di un match ogni 72 ore ed è per questo che Paulo Fonseca sta affrontando la preparazione con tutte le precauzioni del caso. Da lunedì sono previsti allenamenti giornalieri tutte le mattine fino a giovedì, venerdì, invece, seduta pomeridiana. Il tecnico ha pianificato anche una o più amichevoli interne, magari coinvolgendo qualche giovane della Primavera. Il tutto verrà svolto in massima sicurezza rispettando i protocolli imposti dalla società e apprezzati dagli ispettori federali. Nei prossimi giorni Nicolò Zaniolo comincerà a lavorare parzialmente con la squadra per riprendere con calma i ritmi dei compagni e tornare a disposizione al 100%. È possibile che torni nella lista dei convocati a partire dai primi di luglio (contro il Napoli o il Parma). Nessun timore per Gianluca Mancini reduce da una contusione al gomito che lo sta costringendo ad allenarsi con un tutore, il centrale ci sarà per la ripresa. Discorso simile per Pau Lopez che sta smaltendo la microfrattura al polso sinistro, per il 24 dovrebbe riuscire a strappare una maglia da titolare.