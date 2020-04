Roma, Fonseca: «È più sicuro allenarsi a Trigoria che al parco. Il calcio deve ricominciare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non riesco a capire perché si può correre in un parco pieno di persone e invece non ci si può allenare a Trigoria, dove ci sono tutte le possibilità di lavorare in sicurezza».si schiera a favore dalla ripresa e, come la Lazio di Claudio Lotito, la Roma è pronta a tornare in campo per ricominciare l’attività sportiva a partire dal 4 maggio: «Abbiamo tre campi e sono più sicuri piuttosto che andare in un parco. A Trigoria c’erano tutte le condizioni», ha detto il portoghese a Teleradiostero. I giallorossi sono rimasti spiazzati dal decreto emanato dal Governo in cui si vieta agli atleti degli sport di squadra di allenarsi nei centri sportivi: «È importante ricominciare con il calcio. In questa situazione difficile la Roma più aiutare a dimenticare il problema sociale. Se abbiamo una squadra che fa sognare i romanisti, la città può essere allegra dimenticando il vero problema che abbiamo in questo momento. Qui è diverso rispetto ai posti dove ho allenato, le persone sono davvero affezionate alla squadra e tutto quello che facciamo influenza i romanisti. Se già prima ero orgoglioso adesso lo sono ancora di più perché la Roma ha fatto un grande lavoro sociale. Questo mostra il legame tra le persone e la squadra ed è più importante dei risultati». Fonseca ha trovato l’ambiente ideale nella Capitale e sembra intenzionato a rimanerci per molto tempo: «Sono innamorato della Roma. Non solo del club, ma anche della città. E’ un sentimento unico. Mi piace la città che è la più bella del mondo. Quello che vivo a Roma con i tifosi e con l’atmosfera che c’è è unico. In poco tempo sarà possibile vincere qualcosa».