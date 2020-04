Ultimo aggiornamento: 09:31

Stop forzato? Niente paura, la Roma - quando riprenderà il campionato - può giocarsi il jolly. Si chiama Paulo Fonseca. In serie A il tecnico portoghese - avendo allenato tre anni in Ucraina dove il torneo si ferma per due mesi durante la pausa invernale - è l’unico a sapere come ripartire dopo interruzioni così lunghe. Un vantaggio in più - insieme al recupero della rosa - da giocarsi nella rincorsa alla Champions. La ripresa del torneo è infatti una variabile inedita in Italia che rimetterà tutto in discussione. Da allenatore dello Shakhtar, Paulo ha avuto sempre due costanti nelle ripartenze primaverili: difficoltà in Europa (tre eliminazioni su tre con Celta Vigo e Eintracht Francoforte in Europa League, con la Roma invece in Champions) ma una marcia in più nelle competizioni nazionali. Ed è proprio questo il dato che deve interessare, visto che il Covid-19 non ha fatto distinzioni. Lo stop è stato congiunto, non risparmiando nessuno.In Ucraina Fonseca ha vinto tre scudetti consecutivi proprio in virtù delle serie positive ottenute dopo lo pausa invernale. Accade già nel primo anno, stagione 2016-17. Alla ripresa (26 febbraio), successo per 2-1 contro il Vorskla Poltava e poi altre tre vittorie di fila che diventano il viatico per il suo primo trionfo nella Premier Liga, al quale aggiunge la vittoria nella coppa nazionale (1-0 contro la Dinamo Kiev). Copione simile la stagione seguente. Ripresa il 16 febbraio contro il Chornomorets Odessa (5-0): è l’inizio di un filotto di 7 successi consecutivi interrotti dallo 0-1 contro la rivale di sempre, la Dinamo Kiev (a metà aprile), che supererà lo Shakhtar (2-1) anche nell’ultima gara di campionato, a scudetto però già assegnato per appena due punti (75 a 73). Paulo anche stavolta concede il bis in coppa, prendendosi la rivincita dopo i due ko ravvicinati: 2-0 alla Dinamo Kiev. Lo scorso anno, Fonseca ottiene il suo score migliore nel post-stop. Vittoria del campionato e della Coppa d’Ucraina, con zero sconfitte. Ma soprattutto una serie di 6 successi consecutivi, divenuti 10 in 11 gare, che permettono di distanziare la Dinamo Kiev di 9 punti (82 a 73) dopo che nella prima parte del torneo le due squadre erano state vicinissime in classifica. In coppa, il portoghese cala il tris vincendo 4-0 contro la sorpresa Inhulets. Riassumendo: tre double consecutivi, maturati nella seconda parte della stagione, che mettono fine al biennio di successi della Dinamo Kiev (2014/15-2015/16).Numeri che lasciano ben sperare. Al ritorno in campo, sarà come ricominciare da zero. Avere la rosa nuovamente a disposizione, da far ruotare nel prevedibile tour de force (una gara ogni tre giorni) oppure da impiegare durante la partita (con la probabile modifica delle 5 sostituzioni), di certo aiuterà. Mai però, quanto avere Fonseca in panchina.