Roma, Fonseca: «Non mettete pressione a El Shaarawy. Non capisco il rinvio di Juve-Napoli»

Domani la Roma affronterà il Parma in trasferta (ore 15). Paulo Fonseca annuncia 3/4 cambi rispetto al precedente match con lo Shakhtar e l’impiego di Pedro dall’inizio: «Ci sono giocatori che le hanno disputate quasi tutte e sono più stanchi degli altri. El Shaarawy? Lasciamolo lavorare con calma e integrarsi con la squadra. Le cose arriveranno, non dobbiamo creare troppa pressione a un giocatore appena arrivato». Ecco le parole del tecnico.

Gli infortuni. «Stiamo giocando molte partite. Ci sono giocatori che le hanno disputate quasi tutte e sono più stanchi degli altri. Dovremo cambiare con giocatori più freschi, anche se alcune situazioni non possiamo modificarle. Ci saranno 3/4 cambi».

Mkhitaryan-Dzeko. «Mkhitaryan non può giocare. Le altre due opzioni sono Borja e Dzeko. Edin sta bene, così come Borja. Sono entrambi pronti».

Pellegrini. «Lorenzo è un giocatore importante per noi, può ricoprire diverse posizioni. È cresciuto, è intelligente e la squadra sta bene. È un processo completo non isolato. Le vittorie portano fiducia, così come l’essere capitano».

Pedro. «È stato decisivo nella partita contro lo Shakhtar, ha fatto l’assist a Lorenzo. Oggi non voglio dire chi giocherà domani, ma dico che Pedro ci sarà con il Parma».

Pau Lopez. «La squadra sta meglio difensivamente e anche Pau ha più fiducia. Il meglio per un calciatore è continuare a giocare, ha lavorato con Savorani (il preparatore dei portieri ndc) e ha più fiducia. Quello che possiamo fare per un calciatore è continuare a farlo giocare».

El Shaarawy. «Stephan ha fatto un gol importante, è entrato molto bene, è migliorato. Sta molto meglio, ha più fiducia. Lasciamolo lavorare, molte persone pensano che lui risolva tanti problemi della squadra, lasciamolo lavorare con calma e integrarsi con la squadra. Le cose arriveranno, non dobbiamo creare troppa pressione a un giocatore appena arrivato e che non ha giocato tanto lo scorso anno».

Lo spostamento di Juventus-Napoli. «A me non piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni di una decisione. Io so come allenatore che preparare tre partite in una settimana è diverso dal prepararne due. Se mi chiedessero come allenatore se capissi il perché non hanno fatto giocare Juventus-Napoli non saprei rispondere. Se fossi stato nella posizione di Gattuso neanche io avrei voluto giocare».

Smalling. «Ha fatto una bella partita con il Genoa, non ha giocato con lo Shakhtar per un fastidio e perché avrebbe giocato con il Parma. Continua ad avere questo fastidio e penso sia meglio non rischiarlo perché potremmo perderlo per 4/5 partite. Dobbiamo valutare giorno per giorno la sua situazione, capire come si sente e decidere in funzione delle partite».

L’atteggiamento elegante. «Io sono così, cerco di essere una persona equilibrata. Voglio avere una squadra equilibrata e per averla devo essere il primo ad esserlo».

Villar. «Deve continuare a migliorare difensivamente. Se facessi un paragone con il Villar all’inizio è questo è sicuramente migliorato. Lui viene da una realtà diversa, qui il calcio è più fisico e aggressivo. Credo sia migliorato molto, ma può fare meglio».

Parma. «Ho visto la partita del Parma con la Fiorentina e hanno fatto un risultato importante. È una squadra che è in una situazione difficile e che reputa una finale tutte le partite. Noi, invece, abbiamo bisogno di tre punti per la Champions, entrambe le squadre hanno bisogno di vincere. È una squadra fisica, concreta, esce bene in contropiede».

