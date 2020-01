«Kalinic sta lavorando bene, sta migliorando ogni settimana. Può giocare di più in questa parte finale della stagione. Non è facile in questo mercato cambiare giocatori ed è vero che per noi è importante che Kalinic rimanga con la squadra. Credo che possiamo avere un Kalinc più forte». Lo ha detto Paulo Fonseca alla vigilia della parttia contro il Torino.





