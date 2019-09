Roma, Fonseca: «Non c'è un problema di condizioni fisiche. Contro Lecce farò dei cambiamenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paulo Fonseca è scuro in volto, annuncia cambiamenti in vista della partita di domani contro il Lecce: «Effettuerò alcuni cambi, è un periodo dove ci sono molte partite ravvicinate e c’è poco tempo per recuperare». Quasi nessun riferimento sulla formazione se non su: «Ha giocato molto». Ecco le parole del tecnico.«Abbiamo fatto un’analisi per capire cosa non ha funzionato e cosa c’è da migliorare».«Probabilmente effettuerò alcuni cambi, è un periodo dove ci sono molte partite ravvicinate e c’è poco tempo per recuperare. Ci sono alcuni giocatori stanchi fisicamente e farò le mie scelte».«La questione fisica non esiste, solo una settimana fa venivamo elogiati adesso abbiamo perso una partita e si batte il tasto su questo punto. I gol subiti non ci soddisfano, nessuno può essere contento di prendere 2 gol di media a partita. Non riguarda solo la difesa ma la squadra nel suo complesso, è un dato di fatto anche che la squadra fa molti gol».«Non penso ci sia un problema sul fattore fisico. È vero che abbiamo perso diversi duelli soprattutto in fase offensiva, abbiamo avuto problemi a uscire dalle marcature dell’Atalanta. La nostra squadra non fa della fisicità il modo di interpretare la partita. In quelle circostanze quando la squadra è pressata così forte deve trovare delle soluzioni per ripartire in attacco».«Ho parlato con lui come con tutti abbiamo fatto una riunione abituale. Non ho parlato della questione ammoniti con Zaniolo».«Si trattava della prima partita, ma è anche vero che Fazio ha sempre giocato».«Il problema con l’Atalanta non è stato il sistema di gioco, ma la dinamica di squadra. Il cambio di modulo non cambia le dinamiche in fase offensiva».«Non intendo rivelare la formazione e probabilmente cambierò in tutti i settori».«Entrambi convocati e a disposizione. Sono in ottima condizione».«Abbiamo analizzato il secondo gol, potevamo fare diversamente. È stato un calo di concentrazione generalizzato, chiaramente non è accettabile, eravamo ancora sull’1-0 e avremmo potuto segnare, anche se non mancava molto».«Sta bene. Non ha giocato per una scelta tecnica e per le caratteristiche. Era una partita fisica e c’erano condizioni che non lo favorivano».«L’utilizzo della difesa a tre non ha nulla a che vedere con i miei trascorsi allo Shakhtar, ma solo con la partita con l’Atalanta. La squadra si è comportata bene e i gol non dipendono dalla difesa a tre. Giocando in quel modo poi non cambiano le dinamiche offensive. Gli spazi che si liberano anche nella difesa a 4 sono gli stessi. Volevamo essere più sicuri in determinati momenti. In futuro non escludo se lo riterrò opportuno di giocare ancora con i tre centrali».