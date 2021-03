Roma, Fonseca: «Non avrei mai affrontato lo Shakhtar, sono i più forti d'Europa in contropiede»

Domani sera la Roma affronterà lo Shakhtar nella gara d’andata di Europa League valida per la qualificazione ai quarti di finale. Il tecnico Fonseca, ex allenatore degli ucraini, non svela la formazione ma annuncia il ritorno di Dzeko tra i convocati: «A me non piace affrontare le mie ex squadre, se avessi potuto scegliere non avrei giocato con lo Shakhtar e con il Braga. Hanno giocatori a cui piacciono queste competizioni. È vero che conosco squadra e giocatori, ma sono molto forti, difendono bene, sono corti e pericolosi in contropiede. La più forte in Europa in contropiede». Ecco la conferenza stampa integrale,

Lo Shakhtar. «Sono sicuro che sarà una partita difficile. Lo Shakhtar è una buonissima squadra, non possiamo dimenticare che hanno sconfitto due volte il Real e pareggiato due volte con l’Inter. Fanno sempre una buona stagione sia in Europa che in campionato. Hanno giocatori a cui piacciono queste competizioni. È vero che conosco squadra e giocatori, ma sono molto forti, difendono bene, sono corti e pericolosi in contropiede. La più forte in Europa in contropiede».

Dzeko. «Si è allenato oggi con la squadra e sarà convocato».

Com'è cambiato lo Shakhtar. «Ha un nuovo allenatore con le proprie idee, per esempio ha cambiato il modulo: io giocavo con il 4-2-3-1 ora usano il 4-1-4-1. È un buon allenatore, lavora con le proprie idee. I giocatori sono gli stessi, ma c’è una differenza rispetto a quando allenavo».

Villar. «Bisogna aspettare per vedere che gioca, è una possibilità. Può giocare con Pellegrini e abbiamo anche altre possibilità».

La difesa. «Sarà con Mancini, Smalling e Kumbulla, oppure, ci sarà Cristante».

In caso è cambiata la Roma. «La squadra nelle ultime partite ha migliorato la difesa. Abbiamo capito che è importante non prendere gol e stiamo eliminando gli errori che permettono alle altre squadre di uscire veloci e attaccarci. Stiamo facendo un gioco più sicuro e non perdiamo la palla».

Lo Shakhtar di Fonseca e Castro. «Casto ha altre idee, ha cambiato il modulo. Sta facendo molto bene».

La tattica. «Abbiamo pensato alla nostra strategia per affrontare lo Shakhtar e non per affrontare il mio ex club. Io li conosco, ma anche loro mi conoscono, giocheremo in funzione di quello che fa lo Shakhtar in questo momento e non di quello che facevo io».

Le ex squadre in Europa League. «Non è una scelta mia perché a me non piace affrontare le mie ex squadre, se avessi potuto scegliere non avrei giocato con lo Shakhtar e con il Braga».

Il pubblico. «Mi dispiace non giocare con i nostri tifosi. Se in Ucraina hanno la possibilità di averli allo stadio è meglio, il calcio con i tifosi è diverso e a me piace».

Ibanez. «Si è allenato con noi negli ultimi due allenamenti e sarà convocato».

