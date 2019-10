Roma. Fonseca: «Mancini resterà a centrocampo. Zaniolo ha un comportamento esemplare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si mette alle spalle gli errori arbitrali die pensa al. La prestazione a centrocampo dilo ha convinto: «Non abbiamo molte alternative in quel ruolo, ha giocato bene e non c’è bisogno di cambiare». Sulle polemiche su Zaniolo: «Da quando sono qui si è comportato in maniera esemplare, con dedizione e il massimo impegno». Ecco la conferenza stampa integrale.«Domani è possibile rivederlo in quella posizione. Anche perché non abbiamo molte alternative in quel ruolo, del resto ha fatto una buona prestazione e non c’è necessità di cambiare».«Dati alla mano quest’anno quella con il Borussia è stata la partita dove abbiamo corso di più su un terreno pesante. La mia preoccupazione è ritrovare calciatori da un punto di vista fisico contro un Milan fresco che non ha avuto impegni infrasettimanali».«Prendo in considerazione tutte le possibilità visto il numero ridotto di giocatori».«Diego si allena già da un po’ ed è pronto per giocare, ma non so se può reggere 90 minuti. Pastore, in questo momento in cui giochiamo tante partite in poco tempo, ha giocato più del normale e in questo momento non possiamo permetterci troppe rotazioni».«Non voglio parlare di questa questione, parlo di un giocatore solo se fa parte della rosa. Se ci saranno novità ne parleremo diffusamente. La mia concentrazione è sulla partita di domani contro il Milan».«Mkhitaryan non si allena ancora noi. Cengiz ha iniziato oggi ad allenarsi, non sarà a disposizione per domani ma dalla prossima sarà un’opzione disponibile».«La convocazione del Brasile è stata una bella sorpresa. Evidentemente è compito anche della Nazionale conoscere cosa ha fatto un calciatore e ho già parlato del lavoro di Savorani con i portieri. La convocazione in Brasile ci rende fieri».«Non so se sarà Leao o Piatek a o giocare, ma il nostro assetto non cambierà in base all’attacco del Milan».«L’impiego di Mancini in quella zona dà maggiore libertà a Veretout di agire in posizione più avanzata e si verificherà anche domani».«La squadra sta bene, non possiamo cambiare il passato. Occorre pensare alla prossima partita e questo deve esser l’approccio al prossimo impegno. È stata una serata storta e infelice per quanto ha riguardato la direzione di gara e quella decisione infausta. Adesso bisogna concentrarsi sul Milan».«Non ho visto né ascoltato le dichiarazioni esatte di Capello e preferisco non commentarlo. Qui alla Roma crediamo tutti immensamente nelle capacità di Zaniolo, il suo è un talento immenso e deve continuare a crescere. Non so se in passato ci sono stati fattori esterni che lo abbiano influenzato. Da quando sono qui si è comportato in maniera esemplare, con dedizione e il massimo impegno. È questo che ci interessa».«È un tema chiuso, con me non se ne è nemmeno parlato. È stato un gesto nobile al rinnovo di Dzeko, ma non se ne è più parlato».«Abbiamo commesso degli errori negli ultimi 30 metri, è qualcosa di allenabile anche se non abbiamo molto tempo. Riguarda anche l’inesperienza di qualcuno come Kluivert, Zaniolo, Antenucci che sono molto giovani. Riguarda un normale processo di crescita di un calciatore, con l’esperienza arriverà anche la scelta migliore al momento giusto. Questa è una squadra che crea ma bisogna essere più accurati, durante la sosta per le nazionali abbiamo avuto più tempo e ci siamo concentrati su questo».