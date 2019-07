Roma, discussione Fonseca con il suo tattico ripresa dalle telecamere

Il nuovo tecnico Fonseca lunedì ha cominciato il ritiro e ieri è caduto in un episodio sfortunato. La teelvisione della Roma ha trasmesso, per sbaglio e incautamente, una discussione tra il tecnico e il suo tattico Tiago Leal (scoperto nel 2014 grazie a una telecronaca su Youtube di una partita portoghese) prima dell’allenamento pomeridiano. L’allenatore ha redarguito il suo assistente che ha provato a discolparsi, ma Fonseca non ha voluto sentire ragioni con il vice Campos che ha provato a distendere gli animi. Un episodio di campo come tanti.





