Roma, Fonseca: «Non so cosa stia succedendo»

James Pallotta fa sapere che quella della Roma contro l'Udinese è stata «una partita semplicemente vergognosa», l'allenatore Paulo Fonseca dice a Roma Tv che la prestazione dei suoi «è difficile da spiegare. Non siamo entrati bene in partita e abbiamo preso gol. Dopo con l'espulsione è stato più difficile. La squadra ha reagito bene e creato situazioni. Nel secondo tempo abbiamo rischiato e lasciato spazio - continua il portoghese -. Soprattutto non siamo entrati bene, dopo abbiamo reagito bene ma era difficile. In questo momento con un giocatore in meno è più difficile». E adesso che succede? Per i giallorossi c'è il Napoli.. «È preoccupante perché dobbiamo vincere - risponde Fonseca -. Dobbiamo lottare fino alla fine per i nostri obiettivi. La situazione con l'Atalanta è molto difficile, praticamente impossibile. ma abbiamo anche altre cose da vincere. Sono preoccupato per la prossima partita».

