Roma, Fonseca: «L'Inter si batte con la cura dei dettagli. Spinazzola ok, fuori Mirante».

La Roma si prepara all’esame di maturità contro l’Inter. Domani Fonseca proverà a invertire il trend che vede i giallorossi non vincere contro una big della Serie A: «L'Inter è una squadra con un’identità molto forte, è facile capire come giocano ma è molto difficile contrastarli perché non sono solo individualità, ma sono collettivamente molto forti. Sono partite che si decidono con i dettagli, è facile capire che contro una squadra con una qualità come quella dell’Inter non possiamo sbagliare». recupera Spinazzola, non ce la farà Mirante al suo posto Pau Lopez. Ecco la conferenza stampa del tecnico.

Preparare Roma-Inter. «È vero che l’Inter ha grandi giocatori e grandi individualità, ma io non posso vedere solo questo. È una squadra con un’identità molto forte, è facile capire come giocano ma è molto difficile contrastarli perché non sono solo individualità, ma sono collettivamente molto forti. Abbiamo preparato la partita pensando al collettivo dell’Inter e alle situazioni individuali».

Spinazzola. «Ha recuperato, sta bene, si è allenato in questi giorni e giocherà domani».

Cristante o Villar. «Due tra Veretout, Villar e Cristante giocheranno».

Roma nella lotta scudetto se vincerà con l’Inter. «Per noi è importante la partita di domani, giocheremo per vincere. Poi penseremo alla Lazio».

Ringraziare Conte per aver detto no alla Roma. «Avremo possibilità di parlare domani prima o dopo la partita, ma non parleremo di questo».

I dettagli per battere l’Inter. «Sono partite che si decidono con i dettagli, è facile capire che contro una squadra con una qualità come quella dell’Inter non potremo sbagliare. Dobbiamo essere rigorosi in difesa e trovare gli spazi, abbiamo lavorato sui dettagli per non sbagliare».

Mirante o Pau Lopez. «Mirante non sta bene, si è allenato in questi giorni e ha sentito di nuovo un fastidio. Giocherà Pau. Il secondo sarà Fuzato».

Diawara. «Lui sta bene, si sta allenando bene, sta meglio fisicamente e deve aspettare la sua opportunità. È un grande professionista, che si allena bene sia se gioca che non gioca e sono fiducioso che a breve avrà l’opportunità per giocare».

La mentalità. «Abbiamo lavorato su questo tipo di partita. Tutti i giocatori sono motivati, stiamo bene in questo momento, la squadra ha fiducia e ambizione per giocare una buona partita contro una buona squadra».

La profondità. «L’Inter gioca con due attaccanti e la usa, ma in Italia tutte le squadra sono profonde. È importante controllarla».

I frutti del turnover. «La squadra è in un buon momento, è stato importante far giocare tutti e dobbiamo gestire bene questi due/tre mesi per far star bene tutti fisicamente».

L’assenza dei tifosi. «Ci mancheranno molto domani, creano un’atmosfera diversa. Sarebbe stato importante averli in questo momento e sentiamo sempre l’appoggio dei tifosi qui a Trigoria e per strada mentre arriviamo allo stadio».

