Roma, Fonseca: «Farò di tutto per trattenere Smalling»

«Farò qualsiasi cosa per trattenerlo. So che lui vuole rimanere e vedremo cosa accadrà». L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, blinda Chris Smalling, difensore giallorosso in prestito dal Manchester City fino al termine di questa stagione. «È una persona incredibile, così umile, così professionale -aggiunge il tecnico portoghese a Espn-. Lui è adorato dai tifosi e si è imposto come uno dei leader dello spogliatoio. Non è facile per un centrale difensivo inglese adattarsi così velocemente al calcio italiano, i precedenti in questo senso non erano positivi. Lui invece è stato straordinario».

