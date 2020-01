Roma, Fonseca: «Florenzi voleva giocare di più, ma non potevo garantirlo. I nuovi? Prospettiva per il futuro»

Abbiamo acquistato tre giocatori: Ibanez, Villar e Perez. Tre giocatori giovani, pensando al futuro della Roma. Florenzi è andato al Valencia per un prestito di quattro mesi. Ho sempre detto che il mercato di gennaio non mi piace, non è facile trovare giocatori, ho sempre detto che o ci sono giocatori pronti ed esperti per entrare nella squadra, o c’è una prospettiva per il futuro. Penso che questi tre giocatori sono una prospettiva per il futuro. Con Florenzi ho avuto una conversazione serena e diretta, devo dire che lui è un grandissimo professionista, è stato sempre qui con un grande atteggiamento di capitano. Abbiamo parlato e lui vuole giocare di più ed è una cosa che non posso promettere a nessuno, ha avuto questa possibilità ed è andato per una sua scelta». Lo ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della partita contro il Sassuolo.





