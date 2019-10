Roma, Fonseca: «La serie A è complicata. Per vincere bisogna avere ambizione»

Paulo Fonseca sfoggia per la prima volta nella conferenza stampa pre-partita un valido italiano, in cui spiega le insidie della partita contro l’Udinese e l’atteggiamento che la squadra dovrà mettere in campo: «Chi gioca in questo club deve farlo per vincere. È importante che loro capiscano che è necessario lottare, correre e avere l’ambizione di vincere sempre. L’Udinese? Mi aspetto una squadra, corta, compatta e aggressiva». Ecco le parole del tecnico.



Under. «È pronto, si è allenato con la squadra negli ultimi giorni. Under è pronto, ma non è pronto per giocare dall’inizio. La sua condizione fisica non è al meglio. Può giocare in diverse posizioni. È un giocatore importante, veloce. Può essere importante in molti momenti della partita, ma non ha i 90 minuti».



L’Udinese. «L’Udinese è una squadra forte. Prima di questa partita, dove ha preso sei gol, era la migliore difesa del campionato. Difendono compatti e anche in contropiede sono fortissimi con giocatori veloci e forti fisicamente. Mi aspetto una partita difficile».



L’intuizione Mancini. «Ho pensato che in questa situazione di emergenza dovevamo avere un giocatore aggressivo, ma anche un giocatore forte. Mancini è forte nella costruzione e ho pensato che è la migliore soluzione in questo momento».



Florenzi. «È il nostro capitano, un bravissimo giocatore che si allena sempre più forte, ma in questa partita contro il Milan e nell’altra con il Borussia ho pensato a un’altra soluzione per la squadra. Non ha giocato adesso, ma giocherà in futuro sicuramente. Non è un problema, sono solo scelte».



Kolarov. «Non può riposare».



Mkhitaryan. «Sta recuperando, è un processo un po’ lento ma dobbiamo aspettare alcuni giorni per il recupero totale. Non penso sia lontano».



Pastore e Perotti. «Nessuno può riposare. Non penso di cambiare molto, la squadra ha fatto una buona partita contro Borussia e Milan».



Le occasioni su palle ferme. «Non è una casualità, abbiamo giocatori forti come Mancini, Fazio, Smalling e Dzeko. È un momento importante della partita che dobbiamo valorizzare, dobbiamo continuare a imparare sulla palle ferme».



Il lavoro sulla testa dei calciatori. «Dobbiamo essere una squadra ambiziosa e non ho vista ambizione contro la Sampdoria. L’ho detto a tutti, chi gioca in questo club deve farlo per vincere. È importante che loro capiscano che è necessario lottare, correre e avere l’ambizione di vincere sempre. Queste sono le cose più importanti per me».



Cosa c’è da scongiurare. «Pensare che è importante vincere e farlo sempre. Il passato è passato e dobbiamo pensare alla prossima partita contro l’Udinese. Non abbiamo vinto nulla, è pericoloso se pensiamo che vincere contro il Milan sia normale. Bisogna pensare con ambizione».



La Serie A. «Il campionato italiano è troppo difficile per tutti. Tutte le squadre hanno qualità, è sempre molto difficile vincere qualche partita. È vero che abbiamo la squadra più forte di altre, ma è difficile vincere. Dobbiamo giocare sempre al massimo, ogni partita è sempre una storia diversa. Bisogna lavorare molto sulla strategia perché si gioca sempre contro un modulo diverso».



Gara chiusa contro l’Udinese. «Mi aspetto un gioco totalmente diverso rispetto a quello contro il Milan. Mi aspetto una squadra, corta, compatta e aggressiva. È difficile giocare quando non abbiamo spazio. La partita contro l’Udinese sarà difficile. Cosa fare? Lottare, correre e poi la strategia che abbiamo preparato per essere efficaci».

