Roma, Fonseca: «Smalling è un'opzione, Kluivert no. A Firenze sarà difficile»

Ultima conferenza dell’anno per Paulo Fonseca alla vigilia del match contro la Fiorentina. Il tecnico ha fatto chiarezza sulle condizioni di Smalling: «Sarà disponibile, ieri si è allenato e oggi sta bene. È un’opzione per la partita». Ecco la conferenza stampa integrale.



Smalling. «Sarà disponibile, ieri si è allenato e oggi sta bene. È un’opzione per la partita».



La Fiorentina. «Sappiamo che la partita a Firenze è sempre difficile per la Roma, hanno una buona squadra con un giocatore molto forte. Hanno fatto una bellissima partita contro l’Inter e, quindi, contro di loro sarà difficile. Dovremo essere concentrati».



Kluivert. «Non è pronto, è meglio non rischiarlo in questa partita. Dovremo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente».



Spinazzola. «Sta bene, è solo una scelta tecnica».



L’assenza di Chiesa. «Non influirà sulle mie scelte di formazione, anche se non sappiamo ancora se giocherà».



L’ultima al Franchi è stata persa 7-1. «Non ne abbiamo parlato, nessuna parola a riguardo».



Petrachi e il mercato. «Parliamo tutti i giorni di tutto: di mercato, di giocatori, delle nostre famiglie e della festa».



I terzini. «Noi giochiamo molto con i terzini in fase di costruzione. Stiamo lavorando molto a riguardo e voglio che loro facciano i movimenti corretti».



Titolare per non perdere la nazionale. «Io devo pensare solo alla Roma. Capisco l’esigenza dei calciatori, ma io sono qui come allenatore della Roma e devo pensare alla Roma e al suo meglio».



Florenzi e la nazionale. «Non ci ho parlato della Nazionale, ma della Roma».



Hysaj. «Non voglio parlare di calciatori di altre squadre».

