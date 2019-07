Roma, Fonseca fa sul serio e aspetta il centrale. Zaniolo anticipa il rientro

Ultimo aggiornamento: 19:29

La Roma entra nel vivo. Dopo una prima settimana di allenamenti, Fonseca comincerà a fare sul serio sia durante le sedute, che nella partita che si disputerà giovedì a Trigoria contro il Tor Sapienza (ore 17.30, chiusa al pubblico diretta Roma tv). Il tecnico, però, per cominciare a impartire al meglio i suoi dettami tattici avrà bisogno di un centrale titolare che al momento Pertrachi ancora non gli ha portato. Il ds sta per chiudere la trattativa con l’Atalanta per Mancini a 20 milioni di euro, anche se la richiesta del club bergamasco si aggira attorno ai 25. L’ufficialità potrebbere arrivare nelle prossime ore, in alto mare invece l’affare Alderweireld: il belga è in uscita dal Tottenham (gli resta un anno di contratto) e Franco Baldini nella giornata di domani incontrerà la società inglese per gettare le basi della trattativa. Per il difensore sarebbe pronto un contratto di due anni a 3 milioni bonus compresi, mentre il cartellino viene valutato 20 (in essere una clausola rescissoria di 25 milioni di sterline che scadrà il 25 luglio). Il Tottenham sarebbe interessato anche a Zaniolo (che ha espresso il desiderio alla società di rientrare prima dalle ferie, giovedì 18, nel pomeriggio sarà a Trigoria), ma le due trattative correrebbero su due binari separti.