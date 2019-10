Wolfsberger-Roma, Fonseca sceglie Kalinic e punta al primato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pioggia leggera (in diminuzione), il primo freddo (previsti 3-5 gradi all'orario della partita) e anche il più abbondante turnover stagionale (da 6 agli 8 cambi): la Roma sa che cosa l'aspetta nella seconda giornata di Europa League, affrontando domani pomeriggio (ore 18,55) il Wolfsberger Ac domani pomeriggio a Graz. Obiettivo della proprietà Usa, di Fonseca e dei giocatori, con 5 dell'attuale rosa che hanno già alzato questo trofeo, cioè Mkhitaryan, Smalling, Zappacosta, Fazio e Kalinic. E, nel match della rotazione extralarge (finora massimo 5 innesti: qui saranno di più), la vera novità è proprio il centravanti di scorta che ha la chance di giocare la prima da titolare in giallorosso. Dzeko, preservato dall'allenatore per la partita di domenica contro il Cagliari, si accomoda in panchina dopo essere sempre sceso in campo dall'inizio. E con lui può fermarsi anche l'altro sempre presente, tra i giocatori di movimento: Kolarov è pronto a lasciare la fascia sinistra a Spinazzola.Il Wolseberger Ac, al 3° posto nella Bundeslinga austriaca, è imbattuto da 8 partite, tra coppa di Lega, campionato ed Europa League (7 successi e il pari casalingo di sabato). Ma ha subito lasciato il segno nel gruppo J, andando a vincere il 19 settembre a Moenchengladbach contro il Borussia (0-4-). Stesso punteggio con cui la Roma ha battuto all'Olimpico il Basaksehir. E', dunque, lo spareggio per il primato in classifica e per avvicinarsi alla qualIficazione. Struber, ex vice allenatore del Salisburgo, ha conquistato la storica prima qualificazione alla fase a gironi per la squadra della Carinzia, costretta a trasferirsi a Graz e quindi nella Stiria perché lo stadio di casa ha l'omologazione dall'Uefa solo per i turni preliminari delle coppe europee. L'attaccante israeliano Weissman, arrivato nell'ultimo mercato dal Maccabi Haifa, è il calciatore più pericoloso: 15 reti in 11 partite. Il pressing del 4-1-3-2, con 5 giocatori offensivi, caratterizza in campo la rivale dei giallorssi.La Roma di Graz è nuova soprattutto in attacco. Zaniolo, dopo l'infortunio di Pellegrini, comincia la sua nuova vita da titolare. Giocherà sulla fascia, come Kluivert, perché dietro a Kalinic il trequartista di coppa è ancora Pastore, schierato titolare da Fonseca anche contro il Basaksehir. Zaniolo è l'alternativa a Mkhitaryan e al tempo stesso pure di Pellegrini. Il ct Mancini si prepara a chiamarlo in azzurro al posto del compagno. Pastore, invece, cerca la condizione migliore in Europa per aver spazio pure in campionato. La rotazione coinvolge pure gli altri reparti: tornano dal primo minuto anche Fazio e Cristante.