Roma, Fonseca: «Dzeko si è allenato bene, ma Cristante sarà il capitano. Con Pirlo la Juve è cresciuta»

Domani Torino la Roma affronterà la Juventus, Dzeko tornerà nella lista dei convocati ma ad avere la fascia di capitano sarà Cristante: «Si è allenato bene, non ho da dire nulla in più rispetto a quello che ha detto Pinto. Mayoral? È un giovane con qualità che sta giocando bene e che deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani».

Juventus-Roma. «Roma e Juventus due squadre diverse: la Juve è una squadra fortissima con un grande allenatore. È una squadra diversa rispetto a quella di inizio stagione, ha avuto più tempo con Pirlo, è più intensa, dinamica e con più individualità. La Roma è in un buon momento e siamo in fiducia».

Caso Dzeko. «Non ho da dire nulla in più rispetto a quello che ha detto Tiago. Abbiamo parlato, si è allenato bene ma domani sarà Cristante il capitano».

Mayoral. «Borja non ha bisogno della prossima partita per sapere quello che può fare, è un giovane con qualità che sta giocando bene e che deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani».

Il futuro. «Penso solo al presente e il presente è la partita contro la Juventus».

L’attacco senza Dzeko. «Quello che rinforza il gruppo sono le vittorie e l’atteggiamento in allenamento. Sono due calciatori diversi, Dzeko è più forte nel legare l’attacco, Borja è più profondo, ma hanno entrambi le caratteristiche per giocare il nostro calcio».

Mayoral accanto a Mkhitaryan. «Può essere una soluzione, dipende dall’immaginazione».

Gara d’andata un rimpianto. «Non sono mai soddisfatto quando non vinco, ma non ho rimpianti».

Mirante ed El Shaarawy. «Mirante sarà con la squadra, ma continueremo con Pau. El Shaarawy non sarà con la squadra perché sta facendo lavoro individuale, abbiamo bisogno di farlo recuperare».

Pedro. «Lui ha fatto grandi partite con la Roma. La prossima settimana sarà con noi e mi aspetto un grande giocatore con delle buone caratteristiche».

Assenza di Smalling. «Ibanez giocherà al centro della difesa».

Villar. «Ha le caratteristiche per giocare in due momenti: più vicino ai nostri difensori nella prima fase di costruzione e quella di andare più avanti».

La Juventus. «Ha trascorso più tempo con Pirlo ed è molto meglio. È più intensa, dinamica, profonda e fiduciosa. Hanno le qualità individuali che tutti noi conosciamo, è una squadra più forte di quella affrontata all’andata».

Cosa chiede ai giocatori. «Ambizione».

