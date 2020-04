Roma, Fonseca: «Dallo Shakhtar prenderei un paio di calciatori. Mkhitaryan deve restare»

Ultimo aggiornamento: 15:39

«Potremmo essere interessati a qualche calciatore dello Shakhtar, ma trattare con loro è sempre estremamente difficile». Paulo Fonseca guarda al futuro e ha già in mente come aggiustare la rosa della Roma in vista del mercato estivo: «In realtà non abbiamo bisogno di un gran numero di giocatori, anche perché possiamo fare affidamento su quelli che attualmente abbiamo in rosa. I club vorranno pagare meno per i nuovi acquisti, però, posso dire che dallo Shakhtar prenderei due calciatori per la Roma», ha detto il tecnico al programma televisivo russo Great Football. Il tecnico della giallorosso conferma anche la volontà di tenere Mkhitarian in squadra anche se preso in prestito secco dell’Arsenal: «Voglio che rimanga e anche lui vuole restare. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che ora tutto è in pausa e dovremo parlare con l'Arsenal. Voglio continuare a lavorare con lui perché è un grande giocatore e un grande uomo». Con i calcio fermo, Fonseca e la squadra hanno scelto di rinunciare a una sostanziosa parte dello stipendio di marzo: «Bisogna capire che ora tutti stanno vivendo un momento molto difficile. Lo staff tecnico e io abbiamo deciso di aiutare il club tagliando i nostri stipendi. Questo è il modo perfetto per aiutare. Ripresa del campionato? Speriamo invece che dal 18 maggio potremo cominciare ad allenarci collettivamente. Per ora nessuno è certo della ripresa del campionato».