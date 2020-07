Roma, Fonseca: «Dalla prossima stagione mi aspetto più continuità. Con la Juve Calafiori e Fuzato titolari»

Ultimo aggiornamento: 20:34

In attesa della partita contro il, la Roma affronterà domani lain una gara che avrà ben poco da dire. In campo le seconde linee come Calafiori e Fuzato: «Ci deve essere la mentalità vincente, sono partite servono per dimostrare questo spirito di squadra. Un bilancio della stagione? Lo dirò alla fine, il prossimo anno mi aspetto più continuità». Ecco le parole del tecnico.«Dobbiamo fare il bilancio a fine stagione, quando finirà lo dirò senza problemi. Prima abbiamo la Juventus e poi l’Europa League».«Giocherà domani è una buona occasione per vederlo».«Ho totale fiducia in Pau Lopez, ha fatto una buona stagione è un portiere di cui ci fidiamo. Non ci sono problemi».«Non voglio trovare scuse, ma a fine stagione posso fare un bilancio di quanto fatto».«Ci sto pensando. Non sto pensando di far giocare Mancini come centrocampista, la miglior soluzione è Pellegrini o Cristante».«Non sono mai soddisfatto, è stata una stagione difficile ma penso che la squadra debba migliorare molto. Se possiamo avere continuità penso che potremo avere una squadra migliore con un rendimento più costante».«Sono fiducioso che potremo averlo contro il Siviglia».«Queste partite sono importanti per mantenere ciò che abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Ci deve essere la mentalità vincente, sono partite che servono per dimostrare questo spirito di squadra».«Domani giocherà titolare».