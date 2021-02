Roma, Fonseca convoca a sorpresa El Shaarawy per l'Udinese. Out Kumbulla e Calafiori

Stephan El Shaarawy convocato a sorpresa da Fonseca per la partita di domani contro l’Udinese. Il tecnico in conferenza stampa aveva spiegato che le condizioni del Faraone non erano delle migliori: «El Shaarawy è stato fermo molto tempo, ha solo due settimane di lavoro, ma fisicamente non è pronto per giocare. Stiamo lavorando per farlo ritornare a breve, ma la sua condizione non è l’ideale per giocare domani. La sua posizione? È un esterno, noi non giochiamo con tre trequartisti. Sta capendo cosa vogliamo in quella posizione, si adatterà facilmente a questo modo di giocare». Fuori dai convocati anche Kumbulla (affaticamento al quadricipite) e Calafiori (fastidio alla coscia). Torna Fazio. Ecco la lista completa:

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

