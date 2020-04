Roma, Fonseca confessa: «Infortuni inspiegabili, mai così tanti in carriera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata una stagione anomala quella dinel suo primo anno in Italia, oltre all’emergenza sanitaria che ha fermato il campionato, il tecnico ha dovuto fare i conti con decine di infortuni che hanno reso il cammino dei giallorossi più arduo sia in campionato che in Europa League: «Quest’anno ho vissuto qualcosa senza precedenti. Non mi era mai successo in carriera, è quasi inspiegabile», ha detto il tecnico in un’intervista al quotidiano portoghese A bola. Giocatori acquistati per garantire continuità, costretti a fermarsi per: «Non solo l’infortunio di Zaniolo, che è arrivato in un buon momento. Diawara era importante, Mkhitaryan è stato fuori due o tre mesi. In più Pellegrini, Cristante, Zappacosta, Dzeko, Perotti, Pastore, Kluivert, Under... Non sono mai stati tutti disponibili contemporaneamente. È stato difficile trovare stabilità nella squadra con così tanti infortuni, ci sono stati momenti difficili, non avevamo giocatori. La squadra. però, ha mostrato carattere, si è unita e ha lottato contro questa difficoltà. Ho un gruppo di lavoro molto solidale, è stato importante in questo momento difficile». La necessità in casaè quella di portare unai(«a gennaio quando abbiamo il momento più difficile, non abbiamo mai avvertito rabbia da parte loro») che manca ormai da oltre 10 anni: «I titoli sono per la storia e finiscono nei libri. La cosa più importante per me è come posso lasciare un segno sulle persone che lavorano con me, quelle che posso aiutare ad essere migliori. Mi dà più piacere che essere esaltato per i titoli». La strategia per vincerli, racconta, è quella di acquistare giovani e crescerli assieme a calciatori di esperienza: «È la strategia che stiamo seguendo per il futuro. Siamo la squadra più giovane del campionato: abbiamo Mancini, Pellegrini, Diawara, Kluivert, Under e Villar. In questo momento la Roma per vincere deve avere giocatori decisivi. E questi sono più esperti. La Roma non vuole pensare solo al futuro, ma deve tornare alla vittoria. Questa combinazione di giovani con esperti è fondamentale».