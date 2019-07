Roma, Fonseca: «Bene le prime tre all'Olimpico. Con la Juve sarà decisiva»

Paulo Fonseca si scontrerà alla seconda giornata di campionato (1 settembre) con Lazio-Roma, un match determinante per i tifosi di entrambe le squadre: «È positivo giocare le prime tre gare nel nostro stadio davanti al nostro pubblico. Per me è ottimo, non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e sono sicuro che ci sosterranno. È molto importante all’inizio giocare nella nostra città ed è positivo per tutto il campionato avere partite di questo calibro alle prime battute perché portano tanto entusiasmo». Nell’ultima giornata la Roma affronterà a Torino la Juventus: «Potrebbe essere una partita decisiva come spesso lo sono per le ambizioni di entrambe le squadre. In un campionato bisogna affrontare tutti, non si può scegliere il sorteggio».





