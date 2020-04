© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al momento è soltanto un’idea. Fifa e Ifab, per evitare i rischi di una ripresa compressa che possa mandare in poco tempo in tilt i muscoli dei calciatori - sollecitati a ripetizione dopo un lungo stop - sta pensando seriamente di aumentare il numero delle sostituzioni da tre a cinque (anche se i cambi potrebbero essere effettuati sempre in tre slot, per evitare che possano trasformarsi in un’arma tattica). Una novità che, se dovesse trovare seguito, sommata ad una rosa finalmente a disposizione per intero potrebbe agevolare la Roma nella rincorsa al quarto posto.ROSA EXTRALARGEAttualmente i giallorossi hanno collezionato 45 punti in 26 gare. Davanti a loro c’è l’Atalanta che ne ha 48 con una partita in meno. La squadra di Gasperini, vincendo con il Sassuolo, andrebbe a +6 che poi, in virtù degli scontri diretti, le garantirebbe un punto virtuale in più. Per intenderci: la Roma dovrebbe fare 7 punti in più rispetto ai rivali per classificarsi quarta. Fonseca, però, punta alla ripresa del torneo ad avere la rosa al completo. E, a meno di imprevisti, tolto Zaniolo (pronto comunque per le ultime partite) dovrebbe riuscirci. Passasse la riforma, il numero di opzioni a disposizione da utilizzare a partita in corso potrebbe aiutarlo nella lotta-Champions. In primis considerando le avversarie che dovrà affrontare. Nelle ultime 12 gare, la Roma sfiderà - tra le altre - Sampdoria, Udinese, Parma, Brescia, Verona, Spal, Fiorentina e Torino. Otto squadre per le quali, un conto è preparare una partita alla settimana, un altro giocare interrottamente ogni tre giorni. Avere la possibilità di inserire 5 pedine fresche ogni partita o anche ruotarle tra una gara e l’altra, potrebbe fare la differenza. Basti pensare alla batteria dei centrali difensivi (Smalling, Fazio, Mancini, Ibanez, Cetin e Juan Jesus), a quella dei terzini (il rientrante Zappacosta, Peres, Santon, Kolarov e Spinazzola) o alla mediana dove almeno un paio, se non tre elementi, partirebbero dalla panchina tra Diawara, Veretout, Pellegrini, Cristante e Villar. In avanti, poi, aspettando Zaniolo, Under, Perez, Mkhitaryan, Perotti, Kluivert e il redivivo Pastore, potrebbero dividersi il minutaggio senza andare in sofferenza. Quello che rischia invece l’Atalanta di Gasperini. Sinora i nerazzurri, sono stati bravi a ruotare 15-16 calciatori. Gli undici titolari, ai quali si sono aggiunti Castagne come cambio agli esterni Gosens e Hateboer, Caldara (con il contagocce, appena 2 presenze) al trio difensivo, Malinovski e Muriel al pacchetto offensivo più Pasalic in versione jolly (come vice Gomez, Ilicic o in mezzo al campo). La Roma, invece, ha molte più alternative: tre cambi per i terzini, quattro per i centrali difensivi, tre per la mediana, quattro nei trequartisti del tridente più Kalinic, come vice Dzeko. Una rosa lunghissima, chiamata ora a fare la differenza. In partita, subentrando in corsa, oppure con il turnover.