Roma, l'allarme di Fonseca: «Tre centrali non mi bastano»

La Roma vince ma il grido d'allarme dirisuona ugualmente. «Non possiamo restare con tre soli difensori centrali, ne servono anche altri. Questo è chiaro.? Ha fatto una partita enorme, come ne ha fatte altre», ha detto il tecnico giallorosso al termine della partita vittoriosa della. Partita sulla quale il tecnico della Roma dice: «non siamo una squadra molto offensiva, abbiamo spesso sbagliato l'ultimo passaggio. Qui abbiamo sempre giocato nella metà offensiva. Il gioco dell'ci ha costretto ad abbassarci». «Noi dobbiamo sempre pensare alla prossima partita e giocare come abbiamo fatto oggi e contro la Juve, cioè per vincere», conclude Fonseca.