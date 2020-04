© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rincorsa, quella alla Champions, con il fiato grosso. E non solo perché potrebbero diventare 6 (+1, visto gli scontri diretti a sfavore) i punti da recuperare all’Atalanta, qualora i nerazzurri dovessero vincere il recupero con il Sassuolo. Il calendario che si va profilando (un match ogni 3 giorni) non ammetterà pause. Tuttavia, dovendo vincere più partite possibili per annullare il gap in classifica, Fonseca non può di certo lamentarsi. La rosa a disposizione è ampia. Soprattutto nel reparto offensivo.TANTE SCELTEI calciatori da ruotare nel tridente del 4-2-3-1 dietro Dzeko, considerando prima o poi anche Zaniolo, sono quasi tre per ruolo (8): l’ex interista, Pellegrini, Mkhitaryan, Pastore, Under, Perez, Kluivert e Perotti. Un tridente per ogni occasione, per ogni avversario, da cambiare a gara in corso o ruotare in un inevitabile turnover. Ce n’è per tutti i gusti. Da quello più equilibrato (e probabilmente più forte negli interpreti) con Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan a quello più prolifico (Zaniolo-Mkhitaryan-Kluivert, in tre 14 reti). Dal trio tecnico (Mkhitaryan-Pastore-Perotti) al più offensivo (Under-Mkhitaryan-Kluivert), passando per quello inedito e dinamico (Under-Perez-Kluivert) fino ad arrivare a quello più “esperto” (Mkhitaryan-Pellegrini-Perotti) capace in determinate situazioni di gioco di leggere meglio la gara. Interpreti per ogni avversario: dagli specializzati nell’uno contro uno (Perotti e Perez), a uomini da ultimo passaggio (Pellegrini, Pastore e Mkhitaryan), passando per colui che può regalare gli “strappi” necessari per la superiorità numerica (Zaniolo) ad altri più incisivi sotto rete (Kluivert, Under e Mkhitaryan). Senza contare la duttilità di Pellegrini, che può scalare in mediana regalando così maggiore qualità al reparto.VERTONGHEN E FIRPOTanti interpreti, diversi uno dall’altro, per tre posti. L’obiettivo è arrivare in Champions, foriera di un mercato estivo più snello. In quest’ottica, sarà comunque difficile trattenere Smalling. Come sostituto la Roma tiene in grande considerazione il profilo dello svincolato Vertonghen. Ma non finisce qui. Perché Petrachi, dopo Perez, continua a intrattenere buoni rapporti con il Barcellona. Monitorato Firpo, terzino sinistro, classe ‘96, dominicano naturalizzato spagnolo. Se i blaugrana lo cedono in prestito, la Roma è in prima fila.