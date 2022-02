Roma, focolaio a Trigoria: quattro calciatori positivi al Covid

Focolaio in casa Roma: il club ha comunicato che a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al Covid-19. I nomi non sono stati resi noti dalla società ma i giocatori si trovano in isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie competenti. Per non compromettere ulteriormente la partita di domani contro il Verona (Olimpico ore 18), il gruppo squadra è stato posto sotto stretta sorveglianza. Sarebbero positivi al Covid anche alcuni elementi dello staff tecnico.

Per il match di domani, sono risultati indisponibili nelle ultime ore Mkhitaryan, Shomurodov e Perez: inoltre Zaniolo ha riportato un fastidio al quadricipite che sarà valutato in giornata. Mourinho dovrà fare a meno anche di Ibanez (distrazione al collaterale del ginocchio sinistro), El Shaarawy (infortunio al polpaccio) e Mancini (squalificato).