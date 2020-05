© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue il lavoro serrato della Roma per definire il prolungamento dei prestiti sia dei calciatori in entrata che in uscita. L’ultimo a lasciare Trigoria è stato Alessandro Florenzi che ha accettato il Valencia per rilanciarsi, Petrachi ha già definito il prolungamento per consentire all’esterno di terminare la stagione in Spagna: «Voglio dare il cento per cento per questa maglia, lottare dal primo minuto fino alla fine, cercando sempre di dare una mano ai miei compagni di squadra», ha detto in un’intervista al sito del club. Più delicata la situazione che riguarda Smalling: il suo contratto con la Roma scadrà il 30 giugno, ma i dirigenti stanno lavorando con il Manchester United per assicurarsi il centrale fino a fine stagione. Il nodo da sciogliere riguarda l’accordo economico perché dopo l’ottimo anno con la Roma, gli inglesi hanno ricevuto decine di offerte per la cessione e se nella parte finale del campionato Smalling si dovesse infortunare allora il suo valore potrebbe crollare. Complicato il riscatto da parte della Roma per il costo troppo alto del cartellino. Situazione differente per Mkhitaryan perché grazie al lavoro del procuratore Mino Raiola, non solo l’armeno giocherà nei prossimi mesi alla Roma, ma probabilmente resterà nella Capitale un altro anno in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. Si sta lavorando nella stessa direzione anche per Zappacosta che a causa dell’infortunio al crociato e l’epidemia di Covid-19, non ha praticamente mai visto il campo: Petrachi è in continuo contatto con il Chelsea per cercare di tenerlo non solo fino ad agosto, ma anche per la prossima stagione. Infine Kalinic, il calciatore rimarrà ma poi rientrerà subito all’Atletico Madrid: la sua avventura a Roma ha deluso e non si è guadagnato la fiducia di Fonseca.